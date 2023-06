Foro de SP homenageará assessor de Lula e deve debater Colômbia

O evento, que marca a retomada dos encontros presenciais do Foro após a pandemia, deve ser tomado em parte pela situação colombiana, onde o presidente esquerdista Gustavo Petro enfrenta múltiplas crises. Legendas de esquerda do continente já falam que ele é vítima de uma ameaça de golpe.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A reunião do Foro de São Paulo que ocorrerá em Brasília entre 29 de junho e 2 de julho fará uma homenagem a Marco Aurélio Garcia, ex-assessor internacional de Lula, morto em 2017. Ele foi um dos idealizadores do grupo, que reúne partidos latino-americanos de esquerda.

