Renan inclui Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, na lista investigados da CPI

O relator afirma que existe um "conjunto da obra", em relação aos indícios já obtidos pela comissão sobre a participação de Barros em negociações. Disse que a CPI tem informações de outros negociadores de vacinas que trataram com Ricardo Barros e que depois foram encaminhados ao ex-diretor de logística, Roberto Ferreira Dias, exonerado após a Folha de S.Paulo publicar denúncia de que ele teria pedido propina de US$ 1 por dose de vacina.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), informou ao chegar para a sessão da comissão nesta quarta-feira (18) que incluiu o líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), entre os investigados formais do colegiado.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.