Reforma sindical propõe mandatos de 4 anos e regra contra sindicatos de fachada

Além disso, ela seria responsável por monitorar o funcionamento do sistema sindical, certificando-se de que as entidades estejam respeitando critérios de transparência e densidade.

Essa agência pública autônoma, provisoriamente chamada de Conselho Nacional do Trabalho (ou Conselho Nacional de Relações do Trabalho), seria constituída por duas Câmaras, uma dos trabalhadores e outra dos empresários, e um conselho tripartite, além de uma diretoria técnica.

O projeto também propõe a taxa negocial, definida em assembleia e paga aos sindicatos por todos os trabalhadores abrangidos por acordos coletivos, descontada em folha de pagamento. O projeto será discutido nas próximas semanas com empresários e a ideia hoje é que seja enviado como um projeto de lei do Executivo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O projeto que propõe uma reforma no sistema sindical brasileiro deve ficar pronto em junho, com a expectativa de que seja votado no Congresso no segundo semestre. O texto tem sido aprimorado pelas centrais sindicais e pelo Ministério do Trabalho desde o começo de fevereiro, quando foi revelado pelo Painel.

