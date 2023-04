MST espera anúncios do governo para definir intensidade do Abril Vermelho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra) aguarda anúncios do governo Lula (PT) nesta semana para definir a intensidade do Abril Vermelho, jornada anual de ações do movimento para lembrar o massacre de Eldorado do Carajás (1996) e chamar atenção para a pauta da reforma agrária.

A base do movimento pressiona por invasões de latifúndios improdutivos em 17 de abril, que devem ocorrer --nos últimos anos, elas não têm chegado às centenas como no começo do século. Além disso, também estão planejadas manifestações, marchas e outras atividades.

O Ministério do Desenvolvimento Agrário do governo federal ainda estuda o que conseguirá entregar até o dia 10.

O MST tem cobrado a criação de um cadastro único das famílias acampadas; a apresentação de um cronograma para atendimento das famílias acampadas, estimadas em cerca de 100 mil; e a elaboração de um programa de produção de alimentos orgânicos e da agricultura familiar.

O movimento também pede a resolução da situação de 30 mil famílias que estão em áreas de pré-assentamento, ou seja, não tiveram o processo de assentamento concluído e, por isso, não têm acesso a crédito e a políticas públicas de produção agrícola.