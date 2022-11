Rede social usada por bolsonaristas cresce 20% após eleição

Segundo ele, as decisões de remoção de conteúdo, seja pelo Judiciário, seja pelas plataformas, têm grande impacto no apelo do Gettr. "Nós sempre temos nossos grandes momentos, seja no Brasil ou em outros lugares, quando as pessoas estão sendo suspensas ou expulsas das redes sociais".

Foram 204 mil novos inscritos no período entre 30 de outubro e 6 de novembro, segundo o CEO da rede, o americano Jason Miller, ou aumento de 20% em apenas uma semana. O Gettr, serviço que se assemelha ao Twitter, tem agora 1,2 milhão de inscritos no Brasil, entre eles diversos influenciadores ligados a Bolsonaro.

