Raquel Lyra diz que Paulo Câmara está encastelado e faz pior governo da história de PE

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Pré-candidata ao Governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) afirmou nesta quinta-feira (9) que o governador Paulo Câmara (PSB) conduz uma gestão encastelada, distante da população e faz o pior governo da história de Pernambuco.

Em sabatina à Folha e ao UOL, a ex-prefeita de Caruaru (135 km do Recife) destacou que Pernambuco possui os piores indicadores do país em desemprego, é o pior estado para empreender no país e o segundo com mais mortes violentas.

"É um governo que não consegue enxergar para além da próxima eleição, um governo encastelado e que acaba por perder a liga com o povo. [...] Pernambuco está no desalento, no desencanto, na desesperança e precisa projetar um novo momento", afirmou.

Paulo Câmara está no segundo mandato como governador de Pernambuco e vai apoiar do deputado federal Danilo Cabral (PSB) em sua sucessão em aliança com o PT e o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em relação à eleição nacional, Raque Lyra indicou apoio à pré-candidatura de Simone Tebet (MDB) à Presidência. Mas disse preferir debater os problemas de Pernambuco e não trazer o cenário nacional para a eleição estadual.

"Quero fazer o debate da vida real do nosso povo. Não queremos passar a eleição sem fazer a discussão sobre Pernambuco, independente de quem seja o presidente", afirmou.

Ainda assim, criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) por ataques à democracia e às instituições. E destacou que Lula tem o reconhecimento do povo pernambucano, que tem uma lembrança positiva da gestão do ex-presidente.

A pré-candidata criticou a escalada da violência em Pernambuco nos últimos anos e disse que a política de segurança tem que ser conduzida diretamente pelo governador do estado.

Disse que o programa Pacto pela Vida, iniciado na gestão Eduardo Campos (2007-2014), foi deixado de lado pela atual gestão e que é preciso desenvolver uma nova política de segurança para o estado com foco na prevenção e na repressão à violência.

"A tropa está desmotivada, as delegacias de polícia estão sucateadas. Estão cobrando dos policiais aquilo que eles não podem entregar", afirmou.

Sobre as chuvas que deixaram 129 mortos nas últimas semanas em Pernambuco, disse que o governador Paulo Câmara terceirizou responsabilidades e não foi capaz de fazer obras de drenagem, contenção de encostas e habitação para mitigar os efeitos das chuvas.

A pré-candidata também destacou a maior presença feminina na eleição majoritária como um marco para Pernambuco, lembrando que o avanço das mulheres é brecado pelas instâncias decisórias dos partidos.

Mas pontuou suas diferenças com a também pré-candidata Marília Arraes (Solidariedade): "Ambas têm sua legitimidade. Mas eu me preparei para cada degrau que subi na minha história".

Raquel Lyra, que foi a primeira mulher a ser eleita prefeita de Caruaru, eleita em 2016 e reeleita em 2020. É advogada, delegada de Polícia Federal e já foi deputada estadual por dois mandatos. É filha de João Lyra Neto, ex-governador de Pernambuco.

A série de sabatinas com pré-candidatos ao Governo de Pernambuco é promovida pela Folha e pelo UOL e começou nesta segunda-feira (6) com Marília Arraes. Nesta quarta-feira (8), também foram ouvidos o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil) e o deputado Danilo Cabral (PSB).

Na quinta (9), às 16h ainda será entrevistado o historiador Jones Manoel (PCB). Também estão confirmados para entrevista o ex-prefeito Anderson Ferreira (PL), na sexta (10), às 10h, e o advogado João Arnaldo (PSOL), no mesmo dia, às 16h.

A sabatina foi conduzida por Fabíola Cidral e pelos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e José Matheus Santos, da Folha.

