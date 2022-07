'Quero fortalecer e trazer novos segmentos', diz Omar sobre Zona Franca

Em relação ao alinhamento de Bolsonaro com as Forças Armadas e possibilidade de um golpe caso venha a ser derrotado nas urnas, Omar Aziz alertou para os riscos ao País.

A escalada da violência política no País, somada aos constantes ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro também foi um assunto pontuado por Omar Aziz, que diz preferir o caminho do respeito com os seus adversários.

“Quero fortalecer a Zona Franca de Manaus e trazer novos segmentos, para gerar mais empregos, utilizando a natureza de maneira sustentável para produzir cosméticos, fomentar a pesquisa de verdade. Há um compromisso do presidente Lula para que não ficássemos muito dependentes do Brasil para comprar os produtos da Zona Franca, para reduzir o déficit entre importação e exportação, vendendo para outros países. Isso depende de um trabalho das relações exteriores, que atualmente não funciona”, destacou o parlamentar.

Manaus/AM - Em entrevista a uma rádio nessa quarta-feira (27), o senador Omar declarou que seu apoio ao petista é fortalecido pela vontade que Lula já demonstrou em ajudar a buscar novos segmentos e mercados internacionais para os produtos do Polo Industrial de Manaus (PIM). Além disto, ele reforçou em reduzir a dependência das indústrias da Zona Franca de Manaus (ZFM) do mercado nacional.

