PT e aliados tentam evitar que Cidades vá para partido de centro

No momento, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discute entregá-lo ao MDB, podendo ser assumido pela senadora Simone Tebet (MS) ou por um nome indicado pela bancada na Câmara. O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também já manifestou interesse.

O argumento é que a pasta das Cidades cuida de temas como habitação, transporte urbano e saneamento, que são considerados centrais pelos partidos de esquerda. Ela deverá ter responsabilidade, por exemplo, pela retomada do projeto Minha Casa Minha Vida, uma das vitrines do próximo governo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PT e aliados de esquerda tentam repetir com o Ministério das Cidades a estratégia que foi bem-sucedida no caso do Desenvolvimento Social: evitar que a pasta seja destinada a um partido de centro. No cenário atualmente mais provável, o ministério seria destinado ao MDB.

