PSOL quer protagonismo em chapa com Haddad e ameaça lançar candidato contra ele em SP

O PSOL mantém diálogo com os petistas, mas já discute internamente a possibilidade de lançar um candidato próprio caso não consiga ter o protagonismo que deseja na chapa com Haddad.

O PT, no entanto, já reiterou o compromisso de fazer uma aliança com o PSOL em SP.

Com a vaga reservada a França, mas ainda sem a certeza de que ele vai mesmo ocupá-la, os petistas não conseguem fechar aliança com os demais partidos.

As conversas não foram finalizadas até agora porque o PT ainda tem a expectativa de que o ex-governador Márcio França (PSB) entre em acordo com o partido, retirando sua candidatura ao governo de SP para apoiar Haddad.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PSOL deve se reunir nesta segunda-feira (16) em São Paulo para discutir se fecha ou não uma aliança com o PT em torno do nome de Fernando Haddad (PT) para a disputa ao governo do estado. As negociações com o petista serão formalmente abertas.

