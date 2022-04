PSDB diz em propaganda que Aécio foi injustiçado

A decisão do juiz se aplica à irmã do deputado, Andrea Neves da Cunha, ao primo Frederico Pacheco Medeiros, e a Mendherson Souza Lima, que também eram acusados no caso.

"O PSDB foi o partido que mais fez por Minas. No entanto, alguns de nossos líderes foram injustamente acusados por fatos que jamais ocorreram. Mas a justiça foi feita, e o deputado Aécio Neves foi inocentado, mostrando que as acusações que sofreu eram falsas", diz uma narradora enquanto imagens de jornais são exibidas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A propaganda partidária do PSDB que será exibida em Minas Gerais diz que o deputado federal Aécio Neves foi injustiçado por fatos que "jamais aconteceram". O parlamentar foi inocentado pela Justiça Federal em março deste ano das acusações no processo de corrupção na JBS.

