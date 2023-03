Provável rival de Nunes, Tabata propõe projeto mais rigoroso que o do prefeito contra dejetos

A iniciativa ocorreu após a revelação feita pela coluna Painel, da Folha de S.Paulo, de que Nunes pretende aumentar as multas relacionadas a esse tipo de infração. O alvo preferencial são as empresas que descartam restos de construção, principalmente cimento, e acabam obstruindo bocas-de-lobo e bueiros.

