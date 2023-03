Disputa entre PT e PDT atrasa acordo por comissões do Senado

Acreditando que o acordo estava selado, o PT nem participou de todo o almoço marcado entre os líderes para tratar do assunto --o líder do PT, Fabiano Contarato (ES), e o do governo, Jaques Wagner (BA), priorizaram um encontro com o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma disputa entre o PT e o PDT atrasou mais uma vez a definição do comando das comissões no Senado.

