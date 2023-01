Procuradoria apresenta mais cinco denúncias contra envolvidos em ataques golpistas

Segundo o MPF, como quatro denunciados foram detidos no momento em que os atos de vandalismo ainda eram praticados no STF, a individualização da conduta de cada um e a coleta das provas foram agilizadas.

O órgão aponta a prática dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado contra o patrimônio da União. Também cita furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e deterioração de patrimônio tombado, todos previstos no Código Penal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.