Preso, Jefferson será transferido para Bangu 8 e terá Cabral e Dr. Jairinho como vizinhos de cela

Um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro, o político foi preso nesta sexta-feira (13), no desdobramento das investigações sobre a atuação de uma quadrilha digital voltada a ataques contra a democracia.

Roberto Jefferson ainda passará pela Polícia Federal para encaminhamento ao sistema prisional. Na decisão que determinou a prisão e outras medidas contra o ex-deputado e presidente nacional do PTB, o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), listou indícios de mais de dez crimes.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio, Jefferson --que está neste momento na sede da Polícia Federal do Rio--, poderá optar entre a cela individual e a coletiva, apelidada de Maracanã.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preso na manhã desta sexta-feira (13), o ex-deputado Roberto Jefferson será transferido para o presídio de Bangu 8, no Complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio. Com capacidade para 350 presidiários e 62 ocupantes, a cadeia tem vaga disponível em celas individuais.

