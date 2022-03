Presidente do PSDB divulga carta para tentar manter Doria como candidato ao Planalto

Aproveito a oportunidade para reafirmar o compromisso do PSDB com o processo democrático brasileiro. O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país", finalizou Garcia.

O objetivo, segundo a reportagem apurou, é tentar convencer Doria a "recuar do recuo" e manter seu nome como concorrente para o Palácio do Planalto, dando uma garantia a ele de que não haverá troca pelo gaúcho Eduardo Leite.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, divulgou carta nesta quinta-feira (31) aos diretórios estaduais e aos parlamentares do partido reafirmando que o governador de São Paulo, João Doria, é o candidato a presidente tucano.

