Possível desistência de Doria mostra exaurimento e falta de liderança no PSDB, diz Tarcísio

Questionado sobre as bandeiras do presidente e o golpe de 1964, Tarcísio desviou e disse que fará uma campanha "técnica". "Meu caminho é o técnico", disse.

No evento de saída de ministros que vão disputar as eleições, o presidente exaltou a ditadura militar (1964-1985), armas, defendeu o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) e atacou o STF (Supremo Tribunal Federal).

O governador de São Paulo, João Doria, avisou seu vice, Rodrigo Garcia, que pretende ficar no cargo que deixaria nesta quinta (31) para disputar a Presidência. A surpreendente reviravolta abriu uma crise no PSDB, partido ao qual ambos são filiados.

A declaração foi dada após Tarcísio participar de evento no Palácio do Planalto de saída de ministros que devem disputar as eleições. Ele deixou o cargo de ministro da Infraestrutura.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.