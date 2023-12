Presidente do MDB diz que Marta tem histórico que não combina com traição

Marta foi filiada ao PT por 33 anos, mas gerou controvérsia no partido ao migrar para o MDB e votar a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016.

"Eu tenho certeza que a Marta não vai trair o Ricardo Nunes", afirmou Baleia, que vai coordenar a campanha do atual prefeito, à coluna Painel, da Folha de S.Paulo. "Ela tem um histórico respeitado por todos que não combina com traição."

