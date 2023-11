Presidente da OAB-MG critica “excessos” do STF na frente de Barroso

Presidente da OAB-MG critica "exceções" do STF pic.twitter.com/zu1yc7dZpQ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 28, 2023

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG), Sergio Leonardo, criticou na segunda-feira (27) a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) durante discurso na 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, realizada em Belo Horizonte. O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, estava presente durante as declarações e ficou sem reação diante das críticas e da aclamação do advogado.

“A advocacia merece respeito. E se o que a vida quer da gente é coragem, como dizia Guimarães Rosa, e se a advocacia não é profissão de covardes, como pontuava Sobral Pinto, nós dizemos, respeitosamente, mas em alto e bom som: Os excessos que vêm sendo praticados por magistrados dos tribunais superiores nos causam indignação e merecem o nosso veemente repúdio”, declarou Leonardo.

“Não podemos admitir que advogados não tenham acesso integral aos autos de processo, que recebem cópias parciais e seletivas de processos. Não podemos anuir com a prática de magistrados que não recebem a a advocacia. Não podemos aceitar de forma alguma que a advocacia seja silenciada ou tolhida nos tribunas perante os órgãos do Poder Judiciário. Ministro Luís Roberto Barroso, ilustre presidente do Supremo Tribunal Federal, nós somos adeptos do diálogo como forma de construir pontes e não muros para alcançar soluções em nome da advocacia e da cidadania, por isso, eu registro aqui em nome dos 27 presidentes de seccionais da OAB que nós estamos confiantes de que as dores da advocacia quanto ao respeito às prerrogativas serão curadas”, seguiu o presidente da OAB-MG.

O advogado ainda se dirigiu a Barroso ao afirmar que é favorável ao “diálogo como forma de construir pontes e não muros para alcançar as soluções em favor da advocacia e da cidadania”.

“E por isso eu registro aqui, em nome dos 27 presidentes de seccionais da OAB, que estamos confiantes de que as dores da advocacia, quanto ao respeito às prerrogativas para o pleno exercício profissional nos tribunais superiores, serão curadas através da boa e respeitosa interlocução institucional mantida entre Vossa Excelência e o nosso presidente Beto Simonetti”, disse.