Prerrogativas apoia indicação de Zanin e refuta conflito ético

Formado por advogados e profissionais do Direito alinhados ao governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Prerrogativas tinha outras preferências na corrida pela vaga aberta pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski, como os professores Pedro Serrano e Lênio Streck. Parte do grupo também se inclinava por Manoel Carlos de Almeida, ex-secretário-geral do STF.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - O grupo jurídico Prerrogativas divulgou nota em que dá apoio à indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal).

