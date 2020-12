Prefeito de Manaus rebate Wilson Lima: ‘voa para um lado e para outro’

Manaus/AM - O prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) rebateu de forma velada as declarações feitas pelo governador Wilson Lima (PSC) sobre a suposta ausência de medidas implementadas pelo município para conter a pandemia de Covid-19 na capital.



As declarações de Lima foram feitas durante o anúncio do decreto 43.234, na tarde dessa quarta-feira (23). A medida determina suspensão de serviços não essenciais no período de 26 de dezembro a 10 de janeiro.



Arthur disse que, no auge da pandemia, alertou o governador sobre a necessidade de um lockdown. Lima, no entanto, autorizou a reabertura do comércio e restaurantes após o diminuição de casos na capital, em junho.



Arthur negou que a cidade enfrentou uma crise sanitária. As declarações foram feitas durante inauguração do velódromo Professora Alzira Campos no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (24),



"Só uma pessoa insensata pode dizer aquilo que eu nunca neguei, que o perigo não tinha passado. Tem gente que abriu. Parece uma borboleta, voa para um lado e voa para o outro. Eu não sou borboleta. Eu dizia: Não passou, é grave”, afirmou.



O prefeito afirmou que acompanha os números de sepultamentos no Amazonas e respectivas causas das mortes. Por isso, avalia que o número de óbitos é superior ao informado pela Secretaria de Saúde (SES-AM).