Prefeita é eleita com apenas um voto de diferença em Piquerobi (SP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funcionária pública Adriana Crivelli Biffe, conhecida como Adriana do Bó (MDB), foi eleita para a prefeitura de Piquerobi (a 605 km de São Paulo) com apenas um voto de diferença de seu adversário, o também funcionário público Gustavo Giacomelli (PSDB).

Adriana recebeu 1.289 votos (50,2%) na eleição deste domingo e Gustavo ficou em segundo lugar com 1.288 votos (49,98%). Os dois eram os únicos candidatos à prefeitura da cidade de 3.700 moradores e 2.903 eleitores.

Os dois candidatos representaram grupos políticos tradicionais da cidade na campanha eleitoral. Adriana concorreu com o apoio do atual prefeito, Valdir Aparecido Lopes, o Dudu (PMDB). E Gustavo é filho do ex-prefeito José Edvaldo Giacomelli.

Situação muito diferente ocorreu em Itapevi, na região metropolitana de São Paulo. Na cidade de 240 mil habitantes, o prefeito Igor Soares (Pode) foi reeleito com 98% da votação. Ele recebeu 105.494 votos, contra 1.086 (1%) do segundo colocado, Carlos Nascimento (PDT).