Pré-candidato do PSB no RS cobra apoio do PT após desistência de Márcio França

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pré-candidato ao Governo do Rio de Grande do Sul, Beto Albuquerque (PSB) diz que o PT deveria apoiá-lo no estado como contrapartida à provável saída de Márcio França (PSB) da disputa ao Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

"O gesto do Márcio se concretizando em São Paulo deveria ter reciprocidade com o PT nos apoiando aqui", afirma. França deve anunciar nos próximos dias apoio à candidatura ao governo de Fernando Haddad (PT), e disputar o Senado.

No Rio Grande do Sul, os petistas lançaram a pré-candidatura ao governo do deputado estadual Edegar Pretto, e há um impasse com o PSB.

Albuquerque diz que a solução para a divisão no estado passa pelo envolvimento pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como fez para desatar o imbróglio paulista.

"Nunca tivemos uma conversa com o Lula sobre isso, seria bom que acontecesse. Um acordo só sairá se ele participar. Se ficarmos só nós discutindo aqui, não vai dar certo", afirma.

Albuquerque afirma ainda que as últimas pesquisas mostram uma pequena diminuição na popularidade de Lula. "Isso já é um reflexo da desunião da esquerda", diz.