Pré-candidato ao Governo, Ricardo Nicolau, fala sobre saúde e segurança do Amazonas

Ainda de acordo com o deputado, a sua pré-candidatura está ouvindo as pessoas de vários setores da sociedade para formar um plano de governo amplo que atenda às reais demandas da população.

“Precisamos pensar o Amazonas com visão de futuro. Os projetos precisam funcionar independente do governador. Precisamos fazer a saúde funcionar. Modernizar as ações da segurança pública que hoje funcionam como há cem anos”, frisou Ricardo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.