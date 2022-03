Chegada de Alckmin é parte de pacote de mudanças programáticas no PSB

Segundo Márcio França, ex-governador de São Paulo, Alckmin vai se sentir "totalmente à vontade" no novo PSB. Uma das mudanças a serem anunciadas é a defesa pelo partido da implantação do parlamentarismo, sistema que historicamente é associado ao PSDB, de onde o ex-governador acaba de sair.

Segundo ele, já ficou demonstrado em diversos países do mundo que quem melhor combate o extremismo ideológico são os centristas. "Será um partido que toca na questão nacional, com muita ênfase na distribuição de renda", afirma Dino.

"A ideia é que o partido fique mais parecido com a social-democracia europeia e menos preso a conceitos como a estatização dos meios de produção", diz o governador do Maranhão, Flávio Dino.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filiação de Geraldo Alckmin ao PSB é parte de um pacote que inclui uma mudança profunda no partido, que quer passar a ser visto como uma legenda próxima do centro, embora traga a palavra "socialista" no nome.

