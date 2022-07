Pombos são pintados de verde e amarelo em evento pró-Bolsonaro em Vitória

No pronunciamento, o mandatário afirmou que tem "a obrigação moral, até com o sacrifício da própria vida" de não deixar que o país perca a liberdade. Ele aproveitou para criticar o ex-presidente Lula (PT), seu principal adversário, associando sua campanha à liberação de drogas e legalização do aborto. Além disso, ele defendeu seu posicionamento diante da pandemia da Covid-19.

De acordo com o portal A Gazeta ES, os responsáveis pela ação foram o engenheiro Edson Loureiro, o servidor público Yuri Fraga e o ex-vereador Jardel dos Idosos, que afirmaram que gastaram R$ 5.000 para comprar os animais, que foram pintados com anilina não-tóxica.

Durante o discurso de Bolsonaro na Praça do Papa, onde ocorreu a Marcha para Jesus, cerca de 80 pombos foram soltos. As aves foram pintadas nas cores verde e amarelo.

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcaram em Vitória, no Espírito Santo, neste sábado (23) para cumprir agenda da campanha eleitoral. Eles foram recebidos por apoiadores no aeroporto e, em seguida, o presidente realizou uma motociata pelas ruas da capital capixaba.

