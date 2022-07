Mayra Dias enaltece visita de Omar em Parintins e destaca liderança do senador

Manaus/AM - A pré-candidata a deputada estadual, Mayra Dias, exaltou o sucesso da agenda de pré-campanha realizada pelo senador Omar Aziz, em Parintins. Nessa sexta-feira (22), o senador e pré-candidato à reeleição esteve no município, onde foi recepcionado por uma multidão no aeroporto e participou de um encontro no ginásio Seo Jovem. A agenda no município foi coordenada pelo prefeito Bi Garcia.

Em seu discurso no encontro, Mayra Dias enfatizou toda a atuação de Omar Aziz em prol a Parintins. A pré-candidata a deputada estadual enalteceu a parceria do senador com o prefeito Bi Garcia. "O senador Omar ama essa terra e sempre esteve disposto a buscar melhorias a Parintins e ao povo parintinense. Em momentos críticos como vivenciamos na pandemia, ele sempre esteve presente e foi muito importante para todos nós. O senador é um grande parceiro do prefeito Bi Garcia e do povo de Parintins", frisou.

O prefeito de Parintins elencou as benfeitorias conquistadas a Parintins por Omar Aziz e exaltou a importância da continuidade de todo o trabalho exercido pelo senador no Amazonas. "Sempre tivemos um grande parceiro no senado federal, que é o nosso senador Omar Aziz. Durante todo o seu mandato foi atuante na busca de mais investimentos para Parintins e todo o Estado do Amazonas", comentou Bi Garcia.

Omar Aziz reafirmou o compromisso com Parintins, destacando que sempre esteve empenhado em destinar recursos para obras e ações em saúde, educação, infraestrutura e outros segmentos. "Como cidadão parintinense que sou, tenho amor por essa terra. Sempre estive disposto a buscar grandes conquistas a esse povo, e com muito trabalho destinamos emendas para investimentos e ações, principalmente na saúde, onde ajudamos a salvar milhares de vidas na pandemia", ressaltou o senador.