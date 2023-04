Política externa de Bolsonaro tinha atitudes infantis, diz ministro das Relações Exteriores

Segundo Vieira, o sectarismo do governo Bolsonaro representa a negação da diplomacia. "A antidiplomacia nada tem a ver com a tradição brasileira", afirmou.

"Busquei retomar princípios caros à política externa brasileira que foram deixados de lado nos últimos anos. Esses fundamentos foram substituídos, na gestão anterior, por retórica agressiva e por atitudes até infantis em relação a países cujos governantes tinham orientação política e ideológica distinta à do governo anterior", disse ele, em entrevista à revista do Cebri (Centro Brasileiro de Relações Internacionais) do mês de março.

