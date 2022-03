Plínio e Arthur se reúnem com diretoria do PSDB mas não definem candidato ao Governo do Amazonas

Manaus/AM - O senador Plínio Valério e o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto se reuniram com a diretoria nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na tarde desta quarta-feira (23), para debaterem quem será o representante da sigla ao Governo do Amazonas nas eleições de 2022, mas nenhum nome foi definido ainda.

Segundo a assessoria de Plínio, a decisão sobre quem será o candidato do PSDB será informada apenas na segunda-feira (28), pois o presidente do partido, Bruno Araújo, ainda está tentando uma composição para a chapa.

A assessoria informou ainda que o senador ainda se declara como candidato, e se o ex-governador Amazonino Mendes ingressar ao PSDB, Plínio sairá do partido.

A filiação de Amazonino ao PSDB para ser candidato ao Governo do Estado foi anunciada por Arthur no dia 11 de março, mas Plínio também anunciou a pré-candidatura no dia 12 de março, gerando a incerteza sobre quem representará o partido.

Após 10 dias sem se pronunciar sobre as alegações, Amazonino confirmou que será candidato ao Governo Amazonas nas eleições de 2022, mas não comentou em qual partido disputará o pleito.