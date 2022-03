Amazonino confirma candidatura ao Governo do Amazonas

Manaus/AM - O ex-governador Amazonino Mendes confirmou na noite desta segunda-feira (21) que será candidato ao Governo Amazonas nas eleições de 2022, mas não comentou em qual partido disputará o pleito.

"Minhas amigas, meus amigos, estou na área e a verdade é uma só: sou candidato ao Governo do Estado. Quero ver o sorriso no rosto de todos os amazonenses, com dignidade e orgulho de sermos dessa terra tão rica. Sigo firme e forte!", escreveu.

No dia 11 de março, Amazonino foi anunciado pelo ex-prefeito Arthur Virgílio Neto como pré-candidato do PSDB para o Governo do Estado. Já o senador Plínio Valério anunciou no dia 12 de março que ele era candidato para o mesmo cargo pelo partido, contrariando a fala de Arthur.

A diretoria nacional do PSDB fará uma reunião com Arthur e Plínio nesta quarta-feira (23) para bater o martelo sobre quem representará o partido nessa eleição.