PL sobre reembolso ao consumidor na conta de energia elétrica aguarda sanção

"O projeto de lei estabelece os princípios para a devolução dos créditos tributários e um regramento específico para os créditos tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição. Essa distinção é importante porque precisamos de forma rápida, célere garantir que esses créditos sejam repassados o quanto antes para amortização das tarifas de energia elétrica, a fim de mitigarmos os elevados reajustes que têm ocorrido no exercício corrente de 2022",

O relator do PL, senador Eduardo Braga (MDB) , reforçou que a proposta traz regras gerais e normas específicas para a devolução do ICMS.

Manaus/AM - Aprovado no Senado no dia 1º de junho e na Câmara dos Deputados no dia 7 , ainda não foi sancionado o Projeto de Lei (PL) 1280/2022, que prevê reduzir os reajustes na conta de luz e o reembolso para consumidores que foram cobrados indevidamente.

