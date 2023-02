PF faz operação contra mais 3 envolvidos em atos golpistas de 8 de janeiro

As medidas são cumpridas nos estados de Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.

"O povo brasileiro subindo a rampa, entrando no Palácio cada vez mais e os soldados tacando bomba no povo, esses covardes", diz ele em outro trecho da gravação.

Mário Furacão, como é conhecido, gravou um vídeo durante a invasão do Palácio do Planalto.

