PF fará encerramento do prédio 'Máscara Negra' com banda e arriamento da bandeira

De acordo com a polícia, o Máscara Negra seguirá sob seus cuidados –o edifício integra a lista de bens da União. Passará por reforma pois não conta, por exemplo, com escada de emergência. Posteriormente, será definido o que funcionará nele.

Por muito tempo o órgão avaliou alternativas para abrigar em um mesmo edifício todos os setores de direção. Optou por alugar, ao custo anual de R$ 17 milhões, três torres de um prédio de escritórios no centro da capital do país.

A solenidade terá o "arriamento" da bandeira nacional e da Polícia Federal, além de apresentação da Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e um coquetel para os funcionários.

