PF diz ter encontrado caso de corrupção em estatal entregue por Bolsonaro ao centrão

De acordo com a PF, a segunda fase da operação teve a "finalidade de desarticular o núcleo da organização criminosa composto por servidores públicos que auxiliavam nas fraudes licitatórias e no desvio de recursos públicos envolvendo verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)".

Se confirmadas as suspeitas, o investigado poderá responder por corrupção passiva e associação criminosa (Art. 288, CP). Somadas, as penas podem chegar a 15 anos de prisão, segundo a PF.

