Petrobras será privatizada, em possível split de 4 empresas, diz Doria, se eleito

"No nosso governo, nós vamos colocar a Petrobras para ser privatizada para que a companhia possa se tornar mais competitiva, em um possível split de 3 ou 4 empresas", afirmou Doria, durante live promovida pelo grupo Parlatório com empresários, economistas e a participação dos ex-presidentes da República Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB).

