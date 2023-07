Pedido da PGR sobre seguidores de Bolsonaro é alvo de questionamento

O documento da PGR também falava na identificação, com os respectivos dados, de pessoas que tenham republicado postagens de Bolsonaro investigadas e que tenham mais de 10 mil seguidores, "permitindo a aferição do alcance da difusão".

A PGR lançou uma nota em que justifica que o pedido ocorreu com o objetivo de averiguar o conteúdo e o alcance das publicações do ex-presidente relacionadas ao 8 de janeiro. Na nota, a Procuradoria afirma que os seguidores de Bolsonaro não estão sendo investigados e não terão os dados expostos.

Nunes afirma que o correto seria a investigação focar em pessoas sobre as quais recaiam indícios de terem participado do fato ilícito. Pedir, portanto, os dados de todos os seguidores do ex-presidente não faria sentido.

Segundo Diego Nunes, professor de história do direito penal da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), o pedido é inadequado porque viola o direito à privacidade e o princípio do devido processo legal.

"Fatos que atentam contra o Estado democrático de Direito precisam ser investigados, mas com um mínimo de delimitação de pessoas e do objeto de investigação", afirma Claudio Langroiva, professor de Processo Penal da PUC-SP.

A solicitação foi feita na segunda-feira (17) pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal) no contexto da investigação sobre os ataques às sedes dos três Poderes ocorridos no 8 de janeiro. Segundo a Procuradoria, o objetivo seria ver o alcance de publicações que incentivaram o ataque golpista.

