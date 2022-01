PC do B está dividido entre federação com o PT ou com o PSOL

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O PC do B está dividido sobre os partidos com quem se aliar para formar uma federação em 2022. Uma parte da legenda defende que ela se afaste do PT e do PSB –e firme a união com a Rede e o PSOL, que hoje teriam maior inserção entre eleitores jovens. Seria uma forma de se renovar, mantendo as bandeiras de esquerda erguidas. Uma outra ala acredita que a formação de uma federação com o PT e o PSB, partidos maiores e mais bem estruturados, facilitaria a eleição de mais deputados comunistas para o Parlamento. As federações obrigam os partidos a atuarem juntos não apenas nas eleições, mas também no período subsequente, de quatro anos. Contestadas no Supremo Tribunal Federal (STF), elas ainda precisam passar pelo crivo da corte para serem válidas já neste ano.

