Parentes de vítimas de Brumadinho pressionam contra nomeação de ex-presidente da Vale

Segundo a associação, a presença do executivo no conselho da empresa causa "dor e lamento profundo".

A associação também acionou a empresa Vibra Energia, por meio de ofício, alertando para o fato de que o presidente da Vale no momento do acidente, Fabio Schvartsman, tornou-se réu em janeiro, no processo que o acusa de homicídio qualificado no caso. Schvartsman é atualmente membro do Conselho de Administração da companhia.

O ofício foi enviado pela Avabrum no final de janeiro (Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem da Vale em Brumadinho), e a entidade diz que até o momento não recebeu resposta.

