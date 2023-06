Para Lewandowski, Zanin tem estatura para sucedê-lo e não deve ter dificuldades no Senado

"O que eu acho é que o Supremo te permite o seguinte: que você faça história. Tem decisões que você faz história, né? Por exemplo, eu modestamente, estive na questão das cotas raciais, uma virada de página importante. Mesmo as questões de garantias do cidadão perante ao juiz, outras questões importantes, como a da pandemia. Na suprema corte você, de certa maneira, é um protagonista político", ressalta.

"O advogado não tem, como o juiz, não tem impedimentos, ele não tem suspeição, ele tem cliente. Eu estava dando um exemplo como um médico, que é um cancerologista. Não é porque ele vai operar um canceroso que ele vai ficar com câncer. São profissionais como vocês, jornalistas. Vocês às vezes têm uma posição, entrevistam alguém. Isso não significa que vocês estão, digamos assim, comprometidos com uma ideia".

O ex-ministro disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, acreditar que ele irá bem na sabatina no Senado à qual está sendo submetido nesta quarta-feira (21) por não ter "aresta nenhuma" e não ser "matizado ideologicamente". Ele conversou com a coluna após participar de evento organizado pela Esfera Brasil e pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) sobre a reforma tributária.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.