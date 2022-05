'Os benefícios da Zona Franca não vão prejudicar o resto do país', afirma Carol Braz

Manaus/AM - A pré-candidata ao Governo do Amazonas, a defensora pública Carol Braz (PDT-AM), compartilhou nas redes sociais uma declaração feita no último domingo (1º) durante o "Centenário Brizola", em Brasília, em que afirmou que os benefícios tributários para a Zona Franca de Manaus (ZFM) não prejudicam os outros estados.

Carol explicou que o decreto que zerou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do polo de concentrados não atinge os outros estados, já que não existem polo de concentrados fora do Amazonas.

"O resto do país tem a impressão de que os benefícios da Zona Franca vão prejudicar o Brasil, e não é verdade. Quando houve um ataque ao polo de concentrados, a Pepsi saiu do Amazonas, e ela não foi pra outro estado. A Pepsi saiu do Amazonas e foi para o Uruguai", explicou Carol.

A defensora ainda relembrou que o Amazonas ainda não teve nenhuma mulher no Governo, por conta do machismo.

"O machismo é algo que destrói as famílias principalmente no interior, onde as filhas são entregues para os poderosos em virtude da troca por comida. E é essa história que nós queremos mudar. No meu estado não havia espaço na política para uma mulher da justiça. Para uma mulher que garante que vai fazer uma política pública que vai fazer o dinheiro público chegar onde ele precisa chegar", finalizou.