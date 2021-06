Operação de segurança de motociata com Bolsonaro custa R$ 1,2 milhão, diz Governo de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reforço no policiamento em razão da motociata com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), realizada neste sábado (12), em São Paulo, custou R$ 1,2 milhão aos cofres públicos, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado.

A ação teve a participação de 1.433 policiais, com a atuação de batalhões territoriais e especializados, como Baep, Choque e Canil, além de equipes do Corpo de Bombeiros e do Regaste.

O evento também contou com o apoio de cinco aeronaves, dez drones e aproximadamente 600 viaturas —entre motos, carros, bases comunitárias móveis e unidades especiais.