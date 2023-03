Omar vota pela aprovação de lei que simplifica obrigações tributárias no País

A proposta cria o Estatuto de Simplificação de Obrigações Tributárias Acessórias, com a finalidade de padronizar legislações e sistemas de tributação, com o objetivo principal de reduzir custos para os contribuintes. O projeto também prevê a simplificação da emissão de documentos fiscais. O PLP 178/2021 facilita ainda os meios de pagamento de tributos e contribuições, por meio da unificação dos documentos de arrecadação.

Manaus/AM - Com parecer favorável do senador Omar Aziz (PSD-AM), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o relatório do projeto de lei complementar (PLP 178/2021) que simplifica o Sistema Tributário Nacional. Na reunião realizada nesta terça-feira (21), houve o debate se a matéria, que facilita o cumprimento de obrigações tributárias pelo contribuinte, não ‘atropelaria’ a discussão da Reforma Tributária. Os senadores acolheram pedido de urgência para a apreciação da matéria em Plenário.

