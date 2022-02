Omar diz que parlamentares precisam dar uma contribuição ao País por conta da inflação

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta terça-feira (15), uma pesquisa onde mostrou que o valor da alimentação em janeiro pesou quase duas vezes mais para as famílias de baixa renda do que para as pessoas mais ricas. Sobre a pesquisa, o pré-candidato ao Senado, o senador Omar Aziz, comentou que os parlamentares precisam dar uma contribuição ao País por conta da inflação.

“Levando em conta os últimos 12 meses, as famílias com renda mais baixa foram mais impactadas com os reajustes na tarifa da energia elétrica e do botijão de gás”, escreveu nas redes sociais.

Além dos alimentos, o parlamentar ainda comentou sobre o aumento no preço dos combustíveis e como a crise econômica precisa de mais atenção dos políticos.

“Nas famílias com renda mais alta, foi o aumento no preço dos combustíveis. A crise econômica afeta a todos e é contra isso que todos os parlamentares precisam se debruçar para darem uma contribuição ao País”, finalizou Aziz.