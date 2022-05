Omar diz que Bolsonaro se mostra contra Zona Franca ao tentar reverter liminar do STF

Manaus/AM - O senador Omar Aziz (PSD), reafirmou nesta terça-feira (24), que o presidente Jair Bolsonaro é contra a Zona Franca de Manaus (ZFM) porque a Advocacia Geral da União (AGU), que representa o Governo Federal, recorreu a liminar do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) que derrubou a alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) prejudicando a competitividade do modelo econômico.

"O presidente da República, Jair Bolsonaro, dá cada dia mais provas que é contra a Zona Franca de Manaus e a nossa economia, e, ainda assim, tem meia dúzia que insiste em defender o indefensável", escreveu.

O pré-candidato à reeleição ainda ressaltou que a decisão de recorrer a decisão do STF mostra quem está do lado do Amazonas e quem não está.

"Vai ter gente que ainda vai preferir ficar do lado do presidente de plantão. Eu vou continuar onde sempre estive em todos os meus anos de vida pública: do lado do Amazonas e das pessoas do meu Estado contra quem quer que seja", concluiu.

Omar ainda compartilhou o tweet do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), onde afirma que a Zona Franca de Manaus é importante para a economia do Estado e do Brasil.