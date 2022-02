Omar Aziz critica Governo Federal pela demora da vacinação infantil

"Esses 20 dias foram marcados por uma nítida má vontade do governo federal. Meus sentimentos aos familiares das vítimas e muita força para seguirem em frente. Não vamos retroagir enquanto a Justiça não for feita", finalizou.

"Enquanto o Governo Federal ficou discutindo a vacinação infantil por 20 dias, o Brasil registrou, pelo menos, seis mortes e 124 casos graves de COVID-19 na faixa etária entre 5 e 11 anos. De acordo com o levantamento publicado na edição de hoje do jornal O Globo, foi como se uma criança tivesse morrido a cada três dias", escreveu Aziz nas redes sociais.

O Senador Omar Aziz (PSD) criticou o Governo Federal na manhã desta terça-feira (15), por conta da demora na decisão para aprovar a vacinação infantil no Brasil. O parlamentar usou como base uma matéria do jornal 'O Globo', que contabilizou durante os 20 dias em que a imunização era discutida pelo Ministério da Saúde, foram registradas 6 mortes e 124 casos de covid na faixa etária entre 5 e 11 anos.

