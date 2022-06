Omar Aziz alerta sobre segurança nas fronteiras do Amazonas

"Enquanto a proteção das nossas fronteiras não for uma prioridade, as pessoas que vivem naquela região estarão inseguras, principalmente, pelo tráfico de drogas", afirmou o pré-candidato à reeleição.

Os recursos do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) - que faz a vigilância da fronteira e o controle e defesa do espaço aéreo e fluvial de apoio às ações militares - foram reduzidos de R$ 30 milhões seis anos atrás para R$ 12 milhões no ano passado, que é menos da metade nos últimos anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.