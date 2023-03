Nova regra fiscal é chance para corrigir equívocos do teto, diz economista

"As indicações do ministro [Fernando] Haddad têm sido positivas. Regra fiscal é principalmente baliza para o comportamento das despesas, mas, mais do que isso, tem-se agora uma oportunidade para corrigir os equívocos do teto de gastos", afirma Salto, atualmente economista-chefe da corretora Warren Renascença.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Felipe Salto diz que a nova regra fiscal, a ser anunciada em breve pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é uma oportunidade para corrigir "equívocos" do teto de gastos.

