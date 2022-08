No Amazonas, Carol Braz defende educação e políticas para mulheres

Estiveram presentes no debate os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania), Eduardo Braga (MDB), Ricardo Nicolau (Solidariedade), Henrique Oliveira (Podemos) e Israel Tuyuka (Psol). O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) informou que não poderia comparecer já que estava em Tabatinga cumprindo agenda e a candidata do partido Agir, Nair Blair, também não participou por conta das regras da emissora.

“Nosso partido tem como base a educação. Somente a educação vai transformar a nossa vida. Precisamos transformar a história do nosso estado”, finalizou a pré-candidata no primeiro bloco.

Ao elogiar o pré-candidato do Psol Israel Tuyuka, que é indígena, professor e médico, Carol falou sobre a necessidade de desenvolvimento do Estado sem agressão aos povos originários. “Hoje, as políticas públicas são feitas para indígenas, mulheres, grupos vulneráveis e pessoas com deficiência sem ouvir essa população. Não podemos permitir exploração mineral em terras indígenas sem ouvir a comunidade, ou saber quais são os anseios dos povos indígenas e queremos sim desenvolver o nosso estado, mas esse desenvolvimento é feito respeitando nossas comunidades locais, garantindo renda e garantindo respeito ao povo da floresta que deve ser respeitado internacionalmente, mas o nosso povo não pode passar fome e precisa receber o que é nosso, que precisa ser explorado, mas sem responsabilidade. O Amazonas precisa viver o seu destino de riqueza”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.