Braga reforça criação de hospitais nas zonas Norte e Leste de Manaus

Participaram do debate da Band os candidatos Amazonino Mendes (Cidadania), Carol Braz (PDT), Ricardo Nicolau (Solidariedade), Henrique Oliveira (Podemos) e Israel Tuyuka (Psol). O candidato à reeleição, governador Wilson Lima (União Brasil) informou que não poderia comparecer já que estava em Tabatinga cumprindo agenda e a candidata do partido Agir, Nair Blair, também não participou por conta das regras da emissora.

Eduardo Braga explicou ainda sobre o combate à fome e a necessidade de geração de emprego e renda. “Meu compromisso é construir novas unidades hospitalares na zona norte e zona leste de Manaus, ampliar e reformar SPAs para garantir urgência e emergencia. Quero estabelecer um programa que possa garantir a 500 mil amazonenses que amanhecem todos os dias sem ter a segurança do que vão comer e este é o verdadeiro inimigo que estamos enfrentando e precisamos enfrentar isso com geração de emprego e renda”, disse.

Manaus/AM - O senador e pré-candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), reforçou o compromisso de investir em novas unidades de saúde para atender bairros das zonas Norte e Leste de Manaus. A fala ocorreu após pergunta do também pré-candidato Amazonino Mendes durante o primeiro debate realizado nesse domingo (7) pela TV Band.

