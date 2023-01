Na contramão do partido, deputado petista critica CPI para apurar atos golpistas

Na última segunda-feira (9), a Comissão Executiva Nacional do PT divulgou, nesta segunda-feira (9), nota na qual classifica os atos como "atentados terroristas e fascistas" e defende a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para ampliar as investigações.

"Hoje, quais são as respostas que têm que ser dadas? Quem financiou e quem organizou. Não vai ser marcando audiência pública que você vai conseguir identificar e ter as provas sobre quem financiou e seguir o dinheiro. E quem pode seguir o dinheiro não são os parlamentares", afirma.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Na contramão da cúpula do PT, o deputado federal Jorge Solla (PT-BA) diz ser contra a abertura de uma CPI (Comissão parlamentar de Inquérito) para apurar os atos violentos praticados por bolsonaristas radicais em Brasília no último domingo (8).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.