Futura deputada pede adicional para funcionários que limparam prédios atacados

As cartas foram enviadas para o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a presidente do STF, Rosa Weber, e para primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A futura deputada federal Luciane Cavalcante (PSOL-SP) enviou uma carta aos três Poderes sugerindo uma remuneração adicional para os funcionários que atuaram na limpeza do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF (Supremo Tribunal Federal) após os ataques de bolsonaristas radicais.

